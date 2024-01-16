Прокурор Орджоникидзевского района Новокузнецка защитил социальные права ребенка – инвалида

Прокуратура Орджоникидзевского района Новокузнецка на основании обращения местной жительницы провела проверку соблюдения социальных прав её несовершеннолетней дочери, являющейся инвалидом детства.

Установлено, что в соответствии с индивидуальной программой реабилитации девочка подлежит обеспечению креслом-коляской активного типа. Однако техническое средство реабилитации ей предоставлено не было.

Прокурор района в интересах ребенка-инвалида обратился в суд с иском с требованием обязать Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу обеспечить несовершеннолетнюю необходимыми техническими средствами реабилитации и взыскать денежную компенсацию морального вреда, поскольку длительное непредоставление кресла – коляски активного типа отрицательно сказалось на качестве жизни девочки.

Судом требования прокурора удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры области