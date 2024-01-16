Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Прокурор Орджоникидзевского района Новокузнецка защитил социальные права ребенка – инвалида

Прокуратура Орджоникидзевского района Новокузнецка на основании обращения местной жительницы провела проверку соблюдения социальных прав её несовершеннолетней дочери, являющейся инвалидом детства.

Установлено, что в соответствии с индивидуальной программой реабилитации девочка подлежит обеспечению креслом-коляской активного типа. Однако техническое средство реабилитации ей предоставлено не было.

Прокурор района в интересах ребенка-инвалида обратился в суд с иском с требованием обязать Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу обеспечить несовершеннолетнюю необходимыми техническими средствами реабилитации и взыскать денежную компенсацию морального вреда, поскольку длительное непредоставление кресла – коляски активного типа отрицательно сказалось на качестве жизни девочки.

Судом требования прокурора удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
16/01/2024
Общество
Новокузнецк

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus