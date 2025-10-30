Простые правила помогут значительно снизить риск инсульта

Ежегодно в России инсульт случается примерно у 450 тысяч человек. Треть пострадавших – молодые люди в возрасте до 40 лет. Только 8% людей из числа лиц, перенесших инсульт, восстанавливаются и могут жить полноценной жизнью. Как профилактировать инсульт, рассказала Елена Лобыкина, доктор медицинских наук, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, заведующая кафедрой гигиены, эпидемиологии и здорового образа жизни НГИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Согласно исследованиям, правильное питание, физическая активность и отсутствие вредных привычек снижают риск инсульта. До 90% инсультов можно предотвратить, устранив даже небольшое количество факторов риска.

Необходимо регулярно поддерживать физическую активность (самое доступное – это ходьба, минимум, хотя бы 30 минут в день).

Стараться не злоупотреблять сладкими и жирными продуктами, солью и ультрапереработанной пищей, больше готовить дома. Отказ от дополнительного добавления соли в готовую пищу, а также ограничения потребления продуктов с высоким содержанием соли также снижают риски повышения давления, а значит и возможного инсульта.

Отказаться от никотина в любом его виде (курение, парение) – полезно во всех профилактических стратегиях, тем более когда речь идет о здоровье сосудов.

Иметь полноценный ночной сон в количестве 7-8 часов (причем ложиться спасть не позднее 22-23 часов), который обеспечит хороший ритм выработки гормонов, контролирующих обмен веществ и уровень стресса.

Доказано, что артериальная гипертония – самая важная предотвратимая причина инсульта. Если цифры систематически повышены (равно или более 140 мм рт.ст. систолического кровяного давления и равно или более 90 мм рт.ст диастолического кровяного давления), тогда, безусловно, необходимо с врачом обсудить тактику нормализации давления. Так как артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет, ожирение, мерцательная аритмия повышают риск развития инсульта, важно контролировать эти заболевания. При проблемах с артериальным давлением необходимо регулярно его измерять и строго соблюдать подобранную врачом схему лечения артериальной гипертензии.

Эти простые правила многократно снижают риск инсульта.

Фото предоставлено КЦОЗиМП