Росгвардейцы Кузбасса вошли в десятку сильнейших на экстремальном забеге «Битва титанов»

Накануне в загородном комплексе «Берёзово» в пригороде областного центра прошёл экстремальный забег с препятствиями «Битва титанов: Шторм. Вторая волна». В числе участников были сотрудники ОМОН «Оберег» и СОБР «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Команды спецподразделений выбрали самую протяжённую и сложную дистанцию - 11 километров с более чем 50 препятствиями. По итогам прохождения трассы росгвардейцы вошли в десятку сильнейших и показали пятый результат среди команд со всей Сибири.

Всего в забеге приняли участие более 700 человек, включая профессиональных спортсменов и любителей экстремальных видов спорта.

Руководитель направления по боевой и физической подготовке территориального органа Росгвардии отметил, что участие в таких соревнованиях помогает сотрудникам поддерживать физическую форму, развивать выносливость и укреплять командный дух, что крайне важно для их службы.

 

Фото: Росгвардия

26/08/2025
