Росгвардейцы оказали помощь мужчине, потерявшему сознание на улице

В Киселёвске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь 58-летнему мужчине, потерявшему сознание на улице.

Во время дневного патрулирования на улице Большая Дачная наряд Росгвардии заметил лежащего на земле человека. Сотрудники остановились, чтобы проверить, не требуется ли ему помощь, и выяснили, что мужчина находится в бессознательном состоянии.

Росгвардейцы привели мужчину в чувство и до приезда врачей контролировали его состояние, чтобы избежать переохлаждения. Одновременно они вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками 58-летний горожанин во время движения потерял равновесие, упал и получил травму головы. Прибывшие медики оказали пострадавшему необходимую помощь и доставили его в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

После передачи мужчины врачам сотрудники Росгвардии продолжили патрулирование городских улиц.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Киселевск
kuzbassnews.ru
26/10/2025
