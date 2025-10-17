Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы помогли пожилому мужчине, который искал помощь на улице

В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь 79-летнему пенсионеру, которому стало плохо. Мужчина искал медиков в ночное время.

Ночью во время патрулирования улицы Перовского экипаж Росгвардии заметил пожилого гражданина, одетого в халат и тапочки. Стражи правопорядка остановились, чтобы выяснить обстоятельства. В ходе разговора они установили, что у мужчины внезапно ухудшилось самочувствие, поэтому пенсионер решил выйти на улицу, чтобы попросить о помощи.

В целях недопущения переохлаждения сотрудники Росгвардии доставили гражданина домой, и вызвали бригаду скорой помощи. До прибытия медиков стражи правопорядка находились рядом, контролируя состояния гражданина. Прибывшие медработники осмотрели мужчину и оказали необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Пенсионер поблагодарил сотрудников Росгвардии за неравнодушие и отзывчивость. После этого экипаж продолжил патрулирование, обеспечивая безопасность жителей города.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
17/10/2025
Общество
Анжеро-Судженск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus