Росгвардейцы помогли пожилому мужчине, который искал помощь на улице

В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь 79-летнему пенсионеру, которому стало плохо. Мужчина искал медиков в ночное время.

Ночью во время патрулирования улицы Перовского экипаж Росгвардии заметил пожилого гражданина, одетого в халат и тапочки. Стражи правопорядка остановились, чтобы выяснить обстоятельства. В ходе разговора они установили, что у мужчины внезапно ухудшилось самочувствие, поэтому пенсионер решил выйти на улицу, чтобы попросить о помощи.

В целях недопущения переохлаждения сотрудники Росгвардии доставили гражданина домой, и вызвали бригаду скорой помощи. До прибытия медиков стражи правопорядка находились рядом, контролируя состояния гражданина. Прибывшие медработники осмотрели мужчину и оказали необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Пенсионер поблагодарил сотрудников Росгвардии за неравнодушие и отзывчивость. После этого экипаж продолжил патрулирование, обеспечивая безопасность жителей города.

Фото: Росгвардия