Росгвардейцы поздравили труженицу тыла с 104-летием в Кузбассе

В городе Берёзовский сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии поздравили с 104-летием труженицу тыла Раису Михайловну Белякову. Росгвардейцы навестили долгожительницу, передали поздравления и памятные подарки от всего личного состава, пожелав ей крепкого здоровья, бодрости духа и тепла родных.

Раиса Михайловна во время Великой Отечественной войны трудилась акушеркой в селе Верхотомка Кемеровской области, помогая появляться на свет детям даже в самые тяжёлые годы. После войны посвятила жизнь медицине: работала в больнице, была первой и единственной акушеркой в Барзасском поссовете. Не раз принимала роды прямо в полевых условиях, нередко без помощи врача. Позже трудилась медицинской сестрой в гинекологическом и туберкулёзном отделениях, неизменно проявляя профессионализм, доброту и любовь к людям.

Росгвардейцы поблагодарили Раису Михайловну за самоотверженный труд, верность профессии и огромный вклад в развитие здравоохранения Кузбасса, отметив, что её жизнь – пример настоящего служения людям и Родине.

 

Фото: Росгвардия

22/10/2025
