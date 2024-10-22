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Росгвардейцы разыскали кузбассовца, которого потеряла жительница Казани

В городе Юрга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили местного жителя, который не выходил на связь с родственницей в течение двух суток.

В правоохранительные органы обратилась жительница Казани, сообщившая, что не может связаться со своим отцом. Экипажи Росгвардии оперативно получили описание мужчины. Вечером на улице Ленинградской росгвардейцы обнаружили 46-летнего юргинца с признаками алкогольного опьянения, который подходил под ориентировку. По предварительной информации, мужчина ушел к знакомым и два дня находился в компании, распивая спиртное.

Найденного гражданина сотрудники Росгвардии передали инициаторам розыска.

Росгвардия улучшает систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить оперативное реагирование на происшествия, в том числе на поиск пропавших граждан. Важным элементом данной работы является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия объявляет набор на службу, с информацией о которой можно ознакомиться на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

 

Фото: Росгвардия

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
22/10/2024
Общество
Юрга
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