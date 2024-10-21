Росгвардейцы стали участниками акции в честь всероссийского Дня отца

В областном центре военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу вместе с детьми с пользой провели праздничный день в рамках акции «С папой в библиотеку».

Мероприятие прошло в Государственной библиотеке Кузбасса для детей и молодежи. Росгвардейцы вместе со своими детьми поборолись за победу в спортивных эстафетах, подвижных играх, поучаствовали в танцевальных конкурсах, а также интеллектуальных и литературных состязаниях.

«Такие мероприятия очень важны, так как направлены на повышение роли отца как главы семьи и популяризацию чтения в кругу близких. Акция, как говорится, позволяет совместить приятное с полезным.», - поделилась начальник клуба Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу прапорщик Елена Землинская.

Кроме того, весело провести время семьи смогли в рамках турниров по настольному теннису, футболу и в интеллектуальной игре на знание родного региона.

Фото: Росгвардия