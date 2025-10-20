Росгвардейцы в Киселёвске помогли спасти пожилых граждан при пожаре в многоквартирном доме

В Киселёвске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик Сергей Дайдулин и сержант Антон Зайцев оказали содействие в эвакуации жильцов из горящего многоквартирного дома.

Накануне в вечернее время экипаж Росгвардии получил по радиоканалу сообщение о задымлении на первом этаже пятиэтажного жилого здания на улице Маяковского. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники ведомства оказали помощь экстренным службам в эвакуации граждан.

Убедившись, что в доме находятся пожилые люди, росгвардейцы приступили к их спасению. На себе стражи правопорядка вынесли маломобильного мужчину и вывели из опасной зоны пенсионерку. Благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии и задействованным службам из здания были эвакуированы около 80 человек.

Очаг возгорания оперативно локализован пожарным расчётом. После завершения всех необходимых мероприятий и обеспечения безопасности граждан росгвардейцы вернулись к выполнению служебных обязанностей на маршруте патрулирования.

Фото: Росгвардия