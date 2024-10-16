Росгвардейцы задержали местного жителя за порчу имущества в кафе

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 30-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который может быть причастен к повреждению чужого имущества.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в кафе на улице Ленина. На месте происшествия они предварительно установили, что у задержанного произошел конфликт с работником кафе из-за того, что ему предложили не то блюдо. Разозлившись, посетитель бросил бутылку в остекление холодильника, перевернул стол, сбил с места компьютер из кассовой зоны и разбил окно, после чего скрылся с места происшествия.

Росгвардейцы выяснили приметы злоумышленника и вскоре задержали его. Работники кафе опознали подозреваемого, которым оказался местный житель, ранее судимый за нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел. Подробности инцидента будут установлены в ходе проверки, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия