Росгвардейцы задержали разыскиваемых сожителей за хищение из супермаркета крупной сети

В поселке Тяжин экипаж вневедомственной охраны Росгвардии совместно с правоохранителями задержал мужчину и женщину, которые ранее могли скрыться из магазина с неоплаченным товаром.

В утреннее время росгвардейцы прибыли в многоквартирный дом на улице Столярная, где задержали предполагаемых виновников в имущественном преступлении. Ими оказались сожители с признаками алкогольного опьянения 34 лет.

По предварительной информации, ранее задержанные, находясь в торговой точке по улице Горького, складывали в карманы одежды продукты питания и средства личной гигиены. После этого мужчина взял в руки пакеты с овощами и фруктами, и вместе со своей спутницей они покинули помещение, не оплатив товар. Спустя время работники магазина заметили по камерам видеонаблюдения хищение товара на сумму около 3 000 рублей и сообщили правоохранителям.

Задержанных росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

В настоящее время технические возможности крупных торговых сетей позволяют автоматически выявлять противоправные действия, что исключает возможность остаться незамеченным и неизбежно приводит к ответственности. Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного.

Фото: Росгвардия