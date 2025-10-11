Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали разыскиваемых сожителей за хищение из супермаркета крупной сети

В поселке Тяжин экипаж вневедомственной охраны Росгвардии совместно с правоохранителями задержал мужчину и женщину, которые ранее могли скрыться из магазина с неоплаченным товаром.

В утреннее время росгвардейцы прибыли в многоквартирный дом на улице Столярная, где задержали предполагаемых виновников в имущественном преступлении. Ими оказались сожители с признаками алкогольного опьянения 34 лет.

По предварительной информации, ранее задержанные, находясь в торговой точке по улице Горького, складывали в карманы одежды продукты питания и средства личной гигиены. После этого мужчина взял в руки пакеты с овощами и фруктами, и вместе со своей спутницей они покинули помещение, не оплатив товар. Спустя время работники магазина заметили по камерам видеонаблюдения хищение товара на сумму около 3 000 рублей и сообщили правоохранителям.

Задержанных росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

В настоящее время технические возможности крупных торговых сетей позволяют автоматически выявлять противоправные действия, что исключает возможность остаться незамеченным и неизбежно приводит к ответственности. Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/10/2025
Происшествия
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus