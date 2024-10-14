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Росгвардейцы защитили работницу кафе от агрессивного посетителя

В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, нарушавшего общественный порядок из-за недосыпа.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в городское кафе на проспекте Победы. На месте росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали дебошира. Им оказался 58-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, ранее привлекавшийся к административной ответственности местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул в общественном заведении. Когда сотрудница кафе разбудила его перед закрытием, мужчина начал громко кричать и конфликтовать с персоналом, препятствуя закрытию заведения. После безуспешных попыток урегулировать ситуацию администратор нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
14/10/2024
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