Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Россельхознадзор информирует о необходимости проверки серий и партий применяемых ветеринарных препаратов

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает, что обращение ветеринарных препаратов (производство, хранение, перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача, применение) в Российской Федерации разрешено только при наличии государственной регистрации и разрешения на ввод в гражданский оборот.

После государственной регистрации ветеринарного препарата производитель получает регистрационное удостоверение с уникальным номером. Эти сведения вносятся в реестр ФГИС «ВетИС» компонент «Гален». В соответствии с законодательством производители обязаны наносить номер регистрационного удостоверения на маркировку всех выпускаемых препаратов.

Параллельно с регистрацией производители и импортеры ветеринарных препаратов обязаны уведомлять Россельхознадзор о каждой серии и партии, вводимых в гражданский оборот. Эти сведения не указываются на маркировке препаратов, а публикуются в отдельном реестре на официальном сайте ведомства.

Сведения о вводе в гражданский оборот являются открытыми и размещены на официальном сайте Россельхознадзора. Реестр, доступный по адресу: https://fsvps.gov.ru/work/federalnyj-gosudarstvennyj-kontrol-nadzor-v-sfere-obrashhenija-lekarstvennyh-sredstv-dlja-veterinarnogo-primenenija/, ведется с разбивкой по годам и постоянно актуализируется.

Отсутствие данных о вводе в гражданский оборот означает, что ветеринарные препараты находятся в обращении с нарушением законодательства Российской Федерации и признаются контрафактными.

В связи с этим, Россельхознадзор рекомендует ветеринарным специалистам при назначении лекарственных средств для ветеринарного применения проверять по официальным источникам ведомства два параметра: регистрацию препарата и разрешение на ввод конкретной серии в оборот.

О выявлении в гражданском обороте лекарственных препаратов с нарушением требований законодательства просим незамедлительно информировать об этом Россельхознадзор. Адрес для письменных обращений: 630087 Россия, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 167.
Контактные телефоны:
— в Новосибирской области: 8 (383) 346-56-85 (доп. 2);
— в Томской области: 8 (3822) 26-64-70;
— в Кемеровской области-Кузбассе: 8 (3842) 34-99-07.

Общество
kuzbassnews.ru
31/10/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus