Россельхознадзор информирует о необходимости проверки серий и партий применяемых ветеринарных препаратов
Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает, что обращение ветеринарных препаратов (производство, хранение, перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача, применение) в Российской Федерации разрешено только при наличии государственной регистрации и разрешения на ввод в гражданский оборот.
После государственной регистрации ветеринарного препарата производитель получает регистрационное удостоверение с уникальным номером. Эти сведения вносятся в реестр ФГИС «ВетИС» компонент «Гален». В соответствии с законодательством производители обязаны наносить номер регистрационного удостоверения на маркировку всех выпускаемых препаратов.
Параллельно с регистрацией производители и импортеры ветеринарных препаратов обязаны уведомлять Россельхознадзор о каждой серии и партии, вводимых в гражданский оборот. Эти сведения не указываются на маркировке препаратов, а публикуются в отдельном реестре на официальном сайте ведомства.
Сведения о вводе в гражданский оборот являются открытыми и размещены на официальном сайте Россельхознадзора. Реестр, доступный по адресу: https://fsvps.gov.ru/work/federalnyj-gosudarstvennyj-kontrol-nadzor-v-sfere-obrashhenija-lekarstvennyh-sredstv-dlja-veterinarnogo-primenenija/, ведется с разбивкой по годам и постоянно актуализируется.
Отсутствие данных о вводе в гражданский оборот означает, что ветеринарные препараты находятся в обращении с нарушением законодательства Российской Федерации и признаются контрафактными.
В связи с этим, Россельхознадзор рекомендует ветеринарным специалистам при назначении лекарственных средств для ветеринарного применения проверять по официальным источникам ведомства два параметра: регистрацию препарата и разрешение на ввод конкретной серии в оборот.
О выявлении в гражданском обороте лекарственных препаратов с нарушением требований законодательства просим незамедлительно информировать об этом Россельхознадзор. Адрес для письменных обращений: 630087 Россия, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 167.
Контактные телефоны:
— в Новосибирской области: 8 (383) 346-56-85 (доп. 2);
— в Томской области: 8 (3822) 26-64-70;
— в Кемеровской области-Кузбассе: 8 (3842) 34-99-07.