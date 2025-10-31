Россельхознадзор информирует о необходимости проверки серий и партий применяемых ветеринарных препаратов

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает, что обращение ветеринарных препаратов (производство, хранение, перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача, применение) в Российской Федерации разрешено только при наличии государственной регистрации и разрешения на ввод в гражданский оборот.

После государственной регистрации ветеринарного препарата производитель получает регистрационное удостоверение с уникальным номером. Эти сведения вносятся в реестр ФГИС «ВетИС» компонент «Гален». В соответствии с законодательством производители обязаны наносить номер регистрационного удостоверения на маркировку всех выпускаемых препаратов.

Параллельно с регистрацией производители и импортеры ветеринарных препаратов обязаны уведомлять Россельхознадзор о каждой серии и партии, вводимых в гражданский оборот. Эти сведения не указываются на маркировке препаратов, а публикуются в отдельном реестре на официальном сайте ведомства.

Сведения о вводе в гражданский оборот являются открытыми и размещены на официальном сайте Россельхознадзора. Реестр, доступный по адресу: https://fsvps.gov.ru/work/federalnyj-gosudarstvennyj-kontrol-nadzor-v-sfere-obrashhenija-lekarstvennyh-sredstv-dlja-veterinarnogo-primenenija/, ведется с разбивкой по годам и постоянно актуализируется.

Отсутствие данных о вводе в гражданский оборот означает, что ветеринарные препараты находятся в обращении с нарушением законодательства Российской Федерации и признаются контрафактными.

В связи с этим, Россельхознадзор рекомендует ветеринарным специалистам при назначении лекарственных средств для ветеринарного применения проверять по официальным источникам ведомства два параметра: регистрацию препарата и разрешение на ввод конкретной серии в оборот.