Россельхознадзор напоминает о необходимости направления уведомлений о побочных продуктах животноводства

Россельхознадзор напоминает о том, что до 31 декабря 2025 года сельхозпроизводители вправе подать в территориальное управление Службы по месту образования побочных продуктов животноводства (ППЖ) уведомление об отнесении веществ, образуемых при содержании сельхозживотных, к ППЖ на 2026 год.

В свою очередь, Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает о направлении писем-напоминаний в адрес хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием сельскохозяйственных животных, о необходимости направить уведомления об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных к побочным продуктам животноводства на 2026 г.

Так, Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) установлены требования по обращению с побочными продуктами животноводства в целях повышения эффективности вовлечения побочных продуктов животноводства в сельскохозяйственное производство, в том числе для обеспечения воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с ч.1. ст. 5. Закона юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юридического лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, самостоятельно осуществляют отнесение веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства или отходам независимо от факта включения таких веществ в федеральный классификационный каталог отходов.

О принятом решении об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства, об объемах побочных продуктов животноводства, о дате образования побочных продуктов животноводства, планируемых сроках использования побочных продуктов животноводства в производстве или передаче побочных продуктов животноводства иным лицам и результатах таких использования или передачи юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юридического лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, уведомляют федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере ветеринарии и в сфере земельного надзора (в отношении земель сельскохозяйственного назначения).

Порядок и сроки направления уведомлений, а также их форма установлены Приказом Минсельхоза России от 07.10.2022 г. № 671 «Об утверждении порядка, сроков и формы направления уведомления об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства».

Уведомление направляется ежегодно на предстоящий календарный год не позднее 31 декабря текущего календарного года в территориальное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по месту образования побочных продуктов животноводства лично, посредством почтовой связи с уведомлением о вручении или в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6.04. 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Также, с целью корректного учета фактических объемов навоза и помета, отнесенных к побочным продуктам животноводства, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рекомендует лицам, направившим Уведомления, направлять корректирующие Уведомления в декабре текущего года.

Фото: Россельхознадзор