Россельхознадзор сообщает о возобновлении обращения отдельной серии препарата «Метрамаг®-15»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что в связи с подтверждением качества отдельной серии лекарственного препарата «Метрамаг®-15» производства АО «МОСАГРОГЕН» (г. Москва), на основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» принято решение о возобновлении обращения лекарственного препарата серии 080725, имеющего срок годности 07.2028.

Справочно:
«Метрамаг®-15» — комбинированный антибактериальный и утеротонический препарат для лечения гинекологических заболеваний. Применяется с целью профилактики и лечения эндометрита, а также метрит-мастит-агалактии (ММА) у свиноматок.

17/11/2025
