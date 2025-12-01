Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе в Кузбасс более 300 тонн плодоовощной продукции

С 24 по 28 ноября 2025 года сотрудниками Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выдано 4 предостережения о недопустимости нарушения требований карантинного законодательства России при поставках сельскохозяйственной продукции на территорию Кузбасса.

Так, в регион было ввезено 347 т плодоовощной продукции, среди которой лук репчатый свежий (242 т), арбузы (83 т) и морковь (22 т). В соответствии с карантинным фитосанитарным законодательством импортеры продукции растительного происхождения обязаны сообщать о прибытии груза и представить продукцию для фитосанитарного контроля в территориальное управление Россельхознадзора. Однако уведомлений в ведомство не поступало, продукция для фитосанитарного контроля не предъявлена.

Таким образом, хозяйствующие субъекты не выполнили возложенные на них Федеральным законом от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений» обязанности по немедленному извещению территориального управления Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что при получении подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию, не позднее одного календарного дня со дня доставки, необходимо направлять в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору извещение о доставке подкарантинной продукции.