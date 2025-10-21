Россельхознадзор выявил несоответствие качества образца лекарственного ветпрепарата

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца отдельной серии лекарственного средства «Кальция борглюконат» производства ООО НПП «Агрофарм» (Воронежская область) по показателям «Пирогенность (Пирогенность, тест-доза 0,5 см3/кг)» и «Токсичность (Испытание на токсичность)».

На основании пункта 2 части 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем об изъятии из гражданского оборота данного лекарственного препарата для ветеринарного применения серии 521224 со сроком годности до 12.2026г.

В случае обнаружения вышеуказанной серии на территории Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса просим сообщить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора тел. 8 (383)- 346-56-85 (доп 2)/ 8 (382) 226-64-70/ 8 (3842) 36‒15‒89 , или через электронную приемную, расположенную по ссылке: https://ereception.fsvps.ru/dashboard/default/index.

Справочно:

«Кальция борглюконат» относится к комплексным препаратам, регулирующим обмен веществ. Применяется для профилактики и лечения послеродового пареза, спазмофилии, эклампсии, шокового состояния, транспортной болезни, рахита, тетании, остеомаляции, задержания последа, предродового и послеродового залеживания, аллергических заболеваний, интоксикации у сельскохозяйственных животных и собак.