Россельхознадзор выявил несоответствие качества образца лекарственного ветпрепарата

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что при проведении контроля качества лекарственного средства для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца отдельной серии лекарственного средства «Вакцина против стрептококкозов свиней инактивированная» производства ООО «Ветбиохим» (Москва) по показателям «Иммуногенная активность в отношении компонента S. Porcinus (активность в отношении компонента S. porcinus)» и «Иммуногенная активность в отношении компонента S. Suis (активность в отношении компонента S. suis)».

На основании пункта 2 части 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем об изъятии из гражданского оборота лекарственного препарата для ветеринарного применения «Вакцина против стрептококкозов свиней инактивированная» серии 2 со сроком годности до 10.2026.

В случае обнаружения вышеуказанной серии на территории Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса просим сообщить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора тел. 8 (383)- 346-56-85 (доп 2)/ 8 (382) 226-64-70/ 8 (3842) 36‒15‒89 , или через электронную приемную, расположенную по ссылке. https://ereception.fsvps.ru/dashboard/default/index.

Справочно:

«Вакцина против стрептококкозов свиней инактивированная» — инактивированная вакцина в виде суспензии, цвет которой варьирует от светло-серого до желто-серого, с серо-белым осадком, легко разбивающимся при взбалтывании в гомогенную взвесь. Предназначена для профилактики стрептококкозов, вызываемых Streptococcus suis, Streptococcus porcinus, Streptococcus dysgalactiae и Streptococcus pyogenes, у свиней всех возрастных групп.