Россельхознадзор выявил несоответствие качества образцов лекарственных ветпрепаратов

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов отдельных серий лекарственных средств «Биофел® PCH» и «Биофел® PCHR» производства АО «Биовета» (Чешская Республика) по показателю «Контаминация посторонними вирусами».

На основании пункта 2 части 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем об изъятии из гражданского оборота лекарственных препаратов для ветеринарного применения Биофел® PCH» серии 735632ARA со сроком годности до 05.2027г. и серии 725432ARA со сроком годности до 03.2027г., а также «Биофел® PCHR» серии 585632ARA со сроком годности до 05.2027г.

В случае обнаружения вышеуказанных серий на территории Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса просим сообщить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора тел. 8 (383)- 346-56-85 (доп 2)/ 8 (382) 226-64-70/ 8 (3842) 36‒15‒89 , или через электронную приемную, расположенную по ссылке.

Справочно:

«Биофел® PCH» — вакцина для профилактики панлейкопении, калицивирусной и герпесвирусной инфекций кошек. Предназначена для активной иммунизации против панлейкопении, калицивирусной инфекции и герпесвирусной инфекции у кошек.

«Биофел® PCHR» — вакцина для профилактики панлейкопении, калицивирусной, герпесвирусной инфекций и бешенства кошек. Предназначена для профилактики панлейкопении, калицивирусной, герпесвирусной инфекций и бешенства кошек.