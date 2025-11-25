Россельхознадзор выявил несоответствие качества образцов лекарственных ветпрепаратов

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца отдельной серии лекарственного средства «Амкломаст DC» производства ООО «БЕЛЭКОТЕХНИКА» (Республика Беларусь) по показателю «Количественное определение анализируемого параметра (Массовая концентрация клоксациллина бензатина)».

На основании пункта 2 части 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем об изъятии из гражданского оборота лекарственного препарата для ветеринарного применения «Амкломаст DC» серии 4000525 со сроком годности до 04.2027 г.

В случае обнаружения вышеуказанной серии на территории Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса просим сообщить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора тел. 8 (383)- 346-56-85 (доп 2)/ 8 (382) 226-64-70/ 8 (3842) 36‒15‒89 , или через электронную приемную, расположенную по ссылке.

Справочно:

«Амкломаст DC» — препарат в виде суспензии от белого до желтого цвета, представляет собой комбинацию полусинтетических пенициллинов – ампициллина и клоксациллина, обладающей высокой антимикробной активностью в отношении основных возбудителей маститов у крупного рогатого скота, в том числе пенициллиноустойчивых штаммов. Применяется для профилактики (одномоментный запуск) и лечения маститов у коров в сухостойный период, вызванными микроорганизмами чувствительными к компонентам препарата.