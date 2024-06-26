Россельхознадзор заблаговременно напоминает сибирским аграриям требования, предъявляемые к зернохранилищам и складам для хранения зерна

Сибирское межрегиональное Управление Россельхознадзора напоминает сельхозтоваропроизводителям о том, что хранение зерна должно осуществляться в зернохранилищах, обеспечивающих безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств. Поверхности стен, потолков, несущих конструкций, дверей, полов производственных помещений, а также силосов и бункеров должны быть доступными для их очистки и обеззараживания. Состояние кровли и стен зернохранилищ, конструкции входных отверстий каналов активной вентиляции должны обеспечивать предотвращение попадания атмосферных осадков и посторонних предметов. Технологический процесс обработки зерна в зернохранилищах должен обеспечивать сушку, очистку и обеззараживание зерна до уровня, обеспечивающего безопасное и стойкое для хранения состояние.

В зернохранилищах не допускается хранить совместно с зерном токсичные, горючие химические вещества, горюче-смазочные материалы и нефтепродукты, а также пищевую продукцию иного вида и непищевую продукцию в случае, если это может привести к загрязнению зерна. Кроме того, должны быть обеспечены условия, позволяющие исключить возможность самовозгорания зерна, а также условия, обеспечивающие пожаробезопасность. Конструкция грузовых отделений транспортных средств и контейнеров должна обеспечивать защиту зерна от загрязнения, препятствовать просыпанию зерна, проникновению животных, в том числе грызунов и насекомых, а также обеспечивать проведение очистки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации. В процессе эксплуатации зернохранилищ необходимо систематически проводить уборку помещений и содержать оборудование в чистоте, не допуская накопления пыли, сора, грязи, посторонних предметов. Также запрещается оставлять в складах неиспользуемое передвижное оборудование и переносные приспособления.

В зернохранилище в течение всего периода хранения зерна должна быть организована проверка условий его хранения (влажность, температура), а также показателей зараженности вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха. При этом процесс обеззараживания зараженного вредителями зерна должен обеспечивать безопасность зерна.

Также немаловажное значение имеет состояние территории вокруг складов. Территория должна быть спланирована с соответствующим водоотводом, обеспечивающим удаление с территории атмосферных и грунтовых вод к водостокам. Проезжая часть территории, а также все площадки и места работы с зерном и продуктами его переработки должны быть заасфальтированы и обеспечены освещением в ночное время по установленным нормам.

По периметру зернохранилищ и складов продукции должны быть устроены асфальтовые отмостки шириной 1 м (при лессовых грунтах рекомендуется до 2 м) с уклоном не менее 10° и водоотводные канавы.

Соблюдение данных требований исключит допущение нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, и связанных с ними требований к процессам производства, хранения, перевозки, реализации.

За консультацией и подробной информацией следует обращаться к специалистам Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора по адресам: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича — Данченко д. 167; 650051, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б; 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 109а. Контактные телефоны: (383) 315-28-17 (г. Новосибирск), (3842) 34-99-15 (г. Кемерово), (3822) 44-32-45 (г. Томск).