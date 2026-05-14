Россельхознадзором выдано землепользователю предписание на устранение зарастания более 13 га сельхозугодий Кузбасса

Зарастание части земельного участка площадью 13,3 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 27 апреля 2026 года в ходе выездного обследования земель сельскохозяйственного назначения в границах п. Мамаевский Кемеровского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

По результатам мероприятия зафиксировано зарастание древесной (береза бородавчатая, сосна обыкновенная и др.) растительностью.

Кроме того, на части земельного участка отсутствуют признаки улучшения или поддержания плодородия земель, признаки посевов сельскохозяйственных культур, обработки почвы, проведения агротехнических, агрохимических и фитосанитарных мероприятий по борьбе с древесной растительностью (вспашка, боронование, дискование и другие виды обработки). Мероприятия по предупреждению и пресечению зарастания древесной растительностью не выполняются.

Таким образом, деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на части земельного участка не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства России.

12 мая 2026 года в адрес собственника участка – юридического лица ведомство выдало предписание об устранении до мая 2027 года выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от древесной растительности и вовлечению части земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.