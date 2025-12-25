Россельхознадзором выдано землепользователю предписание на устранение зарастания более 7 га сельхозугодий Кузбасса

Зарастание земельного участка площадью 7,3 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 18 декабря 2025 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах Мариинского района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими не использование сельхозугодий, стало наличие сорной и древесно-кустарниковой растительности, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». На земельном участке отсутствуют признаки улучшения или поддержания плодородия земель, признаки посевов сельскохозяйственных культур, обработки почвы, проведения агротехнических, агрохимических и фитосанитарных мероприятий по борьбе с сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки).

В этой связи 19 декабря 2025 года гражданину, в пользовании которого данный участок находится на праве аренды, ведомство выдало предписание об устранении до сентября 2026 года выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной и древесной растительности, по вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.