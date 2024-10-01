Руководитель инспекторской комиссии УТ МВД России по СФО проведет прием граждан на железнодорожном вокзале Кемерово

2 октября 2024 года с 11.00 до 13.00 на железнодорожном вокзале Кемерово (г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д.79) главный инспектор Инспекции Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу полковник внутренней службы Галина Федоровна Замешаева проведет личный прием граждан по вопросам деятельности линейного управления. Мероприятие проводится в формате общественной приемной, в работе которой также примут участие начальник Кузбасского ЛУ МВД России подполковник полиции Денис Вячеславович Левашов и представитель железнодорожного вокзала Олег Владимирович Петухов. Представители правоохранительных органов готовы выслушать вопросы, замечания и предложения в сфере обеспечения общественного порядка, личной и имущественной безопасности граждан на объектах транспорта, находящихся в зоне обслуживания Кузбасского ЛУ МВД России. Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России