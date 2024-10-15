РУСАЛ фестивAL #НАУКА стартует в Новокузнецке 19 октября

Уже в эту субботу в Новокузнецке состоится масштабный образовательный проект для детей — РУСАЛ фестивAL #НАУКА — 2024. Площадкой для его проведения станет Большой зал администрации города (ул. Кирова, 71, вход со стороны Сбера). Начало события в 9.30.

Организаторы предложат школьникам и их родителям посетить кинотеатр виртуальной реальности и поучаствовать в гонках роботов. Дети и взрослые смогут испытать себя в VR и пройти по доске «среди небоскрёбов», а также прокачать интеллект на локации киберфитнеса. Для самых маленьких участников организуют инженерные мастер-классы. Также молодые популяризаторы науки покажут школьникам эффектные научные шоу, позволяющие узнать об открытиях в таких областях, как химия и физика. В рамках фестиваля будет работать фотобудка, чтобы дети смогли забрать на память снимок, на котором они запечатлены в образе настоящих учёных. Встречать пришедших на мероприятие будет робопёс Боксит, который так понравился новокузнецким школьникам в прошлом году.

В этот раз научно-просветительское мероприятие посвящено Году семьи.

- Мы приготовили более 10 локаций интерактивной выставки, которая будет работать с 09.30 до 18.00, также в рамках Фестиваля пройдёт три эффектных научных шоу - в 10:30, 13:30 и 16:30. Уверен, у всех наших гостей будет много новых открытий и впечатлений! Мы приглашаем жителей и гостей города провести этот день всей семьей, — говорит Антон Василенко, директор по связям с общественностью и работе с органами власти Новокузнецкого алюминиевого завода.

Интеллектуальный фестиваль РУСАЛ проводит в городах, где работают предприятия алюминиевой отрасли России, начиная с 2016 года. Популяризация науки среди школьников, развитие технического потенциала молодёжи и поддержка образовательных проектов много лет назад были обозначены ещё основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска как приоритетные направления социальной политики компании.

В 2024 году научный фестиваль проходит в 15 городах. Стартовал проект 31 августа в Красноярске и завершится 30 ноября в Волгограде.

Фото: РУСАЛ