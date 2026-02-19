С 1 марта 2026 года вступает в силу документ, расширяющий возможности оформления товаросопроводительных документов на зерно или продукты переработки зерна

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что с 1 марта 2026 года вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2026 года №97, которое внесло изменения в постановление от 9 октября 2021 года №1721 «Об утверждении Правил оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна» (далее – Правила). Основные изменения касаются порядка использования электронной подписи при оформлении таких документов, а именно:

1) пункт 2 Правил дополнен условием о возможности использования усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) в случае, если товаропроизводителем или уполномоченным им лицом является физическое лицо. Ранее требовалась только усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). При этом УНЭП должна соответствовать следующим требованиям:

- сертификат ключа проверки создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, применяемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

- порядок создания и использования сертификата ключа проверки УНЭП установлен постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2021 года №2152;

- взаимодействие физического лица с такой инфраструктурой организовано с применением прошедших процедуру оценки соответствия средств защиты информации.

2) в пункте 3 Правил внесены несколько изменений:

- во втором абзаце после слов «квалифицированная электронная подпись» добавлено «или усиленная неквалифицированная электронная подпись»;

- в третьем абзаце также добавлено «или усиленной неквалифицированной электронной подписью»;

- четвёртый абзац изложен в новой редакции: теперь «оформлен и подтверждён» означает, что оформление товаросопроводительного документа для ввоза или вывоза зерна завершено, документ подписан УКЭП или УНЭП товаропроизводителя или уполномоченного им лица и подтверждён УКЭП должностного лица Россельхознадзора в срок до 3 календарных дней. При отсутствии такого подтверждения документ остаётся в стадии проекта;

- в первом предложении пятого абзаца добавлено «или усиленной неквалифицированной электронной подписью».

3) пункт 6 Правил дополнен словами «или усиленной неквалифицированной электронной подписью».

4) в абзаце первом пункта 19 после слов «квалифицированной электронной подписью» также добавлено «или усиленной неквалифицированной электронной подписью».

Изменения направлены на расширение возможностей оформления товаросопроводительных документов, позволяя физическим лицам использовать УНЭП при соблюдении определённых условий.