За 9 месяцев 2025 года на территорию Кузбасса поступило 6 297,3 т плодоовощной продукции, прошедшей процедуру фитосанитарного контроля в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Основной объем продукции, относящейся к высокому фитосанитарному риску, был ввезен автотранспортом из Республики Казахстан (5 374 т). При этом более трети объема казахстанских поставок занимают партии с луком репчатым (1 680 т). Кроме того, для ввоза в Кузбасс российско-казахстанскую границу пересекли партии с морковью (300 т), огурцами (660 т), капустой (529 т), томатами (358 т), арбузами (1 258 т), дынями (554 т) и яблоками (35 т).

Также продукция в объеме 773 т поступила в регион из Республики Кыргызстан. Это продукты «борщевого набора» – морковь (344 т), лук репчатый (154 т), капуста (90 т), картофель (80 т), свекла (15 т), а также партии со свежей ягодой (41 т), абрикосами сушеными (44 т), персиками (2 т) и редькой (3 т).

Также на территорию Кузбасса была ввезена продукция из Беларуси – это 66 т солода ячменного, из Армении (0,27 т зелени) и из Франции (84 т семенного и посадочного материала — лук севок).

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», в подконтрольной Россельхознадзору продукции карантинные объекты не обнаружены.

В результате на весь объем плодоовощной продукции оформлено 329 актов карантинного фитосанитарного контроля, а, следовательно, разрешена дальнейшая реализация на территории Кемеровской области — Кузбасса.