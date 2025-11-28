С помощью компонента «Меркурий» в Кузбассе выявлен факт производства рыбной продукции без информации об отходах

25 ноября 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора объявлено предостережение рыбоперерабатывающему предприятию за производство в г. Кемерово Кемеровской области — Кузбасса рыбной продукции с нарушением требований законодательства.

Так, 5 ноября уполномоченным лицом предприятия был оформлен производственный сертификат на 50 кг «Филе горбуши «луковка» ведро 1 кг», в котором в качестве сырья указана продукция «горбуша обезглавленная потрошеная мороженая блочной заморозки глазированная» в количестве 65 кг. Из этого следует, что в транзакции отсутствует информация о части выработанной продукции или полученных при производстве производственных отходах. В информационной системе сведения об отходах производства или биологических отходах не указаны, что является нарушением требований ветеринарного законодательства, поскольку они должны быть прослеживаемы. Производители обязаны оформлять ветеринарные сопроводительные документы не только на продукцию, но и на биологические отходы, которые затем утилизируются (уничтожаются) соответствующим способом, исключая загрязнение окружающей среды.

Хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено организовать работу по устранению выявленных нарушений.