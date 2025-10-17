Школьники посетили «Южный Кузбасс»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») провела экскурсию для школьников.

Мероприятие прошло в головном офисе компании. Специалисты «Южного Кузбасса» рассказали ребятам о возникновении угля, ставшего символом Кузбасса, о Группе «Мечел» и компании «Южный Кузбасс», о способах добычи угля, а также о профессиях и специальностях, которыми владеют работники компании.

«Познакомил юных гостей с работой автоматических систем управления технологическими процессами, – поделился ведущий программист отдела программирования автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «Южный Кузбасс» Александр Харлов. – Рассказал, что с их помощью идёт управление большинством механизмов на предприятиях «Южного Кузбасса», к примеру, оборудованием обогатительных фабрик. Поговорили о таких серьёзных машинах, как программируемые логические контроллеры – подобные устройства размещаются в специальных электропомещениях и со стороны выглядят как большие металлические шкафы с электронной начинкой. Ребят интересовало разделение обязанностей в подразделении, какой деятельностью могут заниматься наши специалисты, вся ли работа одинаковая или чем-то различается, где и сколько нужно учиться, чтобы стать хорошо подготовленным «айтишником».

В диспетчерской школьников встретили многочисленные мониторы, схемы и телефонные аппараты, на огромных экранах – прямая трансляция с множества рабочих площадок, большинство из которых значительно удалены от городской территории.

«Ребятам в диспетчерской было интересно. Я рассказал, как изображаются на экранах экскаваторы на горных участках разрезов, что обозначает тот или иной цвет значка. Например, зелёный говорит, что машина находится в работе, жёлтый – об остановке на ремонт. Показал, на какие экраны выведены показатели фабрик, выдающих конечный продукт угольной цепочки – обогащённый концентрат. Диспетчерскую можно назвать мозгом компании. Сюда стекается вся информация о состоянии дел на предприятиях. А владение обстановкой позволяет грамотно использовать оборудование разрезов, шахт и фабрик», – рассказал диспетчер отдела управления производством ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Наумов.

По сложившейся традиции специалисты «Южного Кузбасса» предложили ребятам интеллектуальную разминку – «профКвиз». Школьники погрузились в мир профессий, горной техники, географии, физики – настоящий вызов для смекалки и находчивости. Приятным сюрпризом стали сувениры с корпоративной символикой.

«Замечательная экскурсия! После такого познавательного посещения офиса возникло желание побывать на площадке реального горного производства: посетить разрез и своими глазами увидеть в работе экскаватор, занятый на добыче угля. Радует, что компания участвует в профориентационной деятельности, и со своей стороны работает над сохранением традиций в своём коллективе», – сказала классный руководитель 6 «Г» лицея №24 Ирина Понукарина.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»