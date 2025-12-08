Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка приняли участие в районном семинаре-практикуме, который прошел в стенах детского сада № 248 Центрального района под названием «Навигатор дорожной безопасности для родителей».

Мероприятие организовано с целью объединения усилий родителей и педагогов детских садов для формирования у дошкольников навыков безопасного поведения на дорогах города.

В рамках практикума педагоги детских садов № 133, 140, 144, 150, 158, 248 Центрального района организовали родителями несколько мастер-классов.

Рассказали о «дорожных ловушках» и показали, как научить ребенка не попадать в типичные опасные ситуации.

Родителям наглядно продемонстрировали алгоритм безопасного перехода проезжей части: остановка у края проезжей части, осмотр дороги по сторонам, оценка расстояния до приближающихся транспортных средств и их скорости. Особое внимание было уделено необходимости держать ребенка за запястье рук при переходе дороги и контролировать его действия. Родители активно участвовали в практических занятиях, отрабатывая переход проезжей части на специально оборудованном макете. Инспекторы корректировали их действия, обращая внимание на типичные ошибки и давая рекомендации по их устранению.

Педагоги провели мастер-класс по изготовления светоотражающих элементов, подчеркнув, что в условиях недостаточной видимости, особенно в зимний период, когда рано темнеет, светоотражатели становятся жизненно важным атрибутом для пешеходов, в особенности детей. Они значительно увеличивают заметность человека на дороге, позволяя водителям своевременно реагировать и предотвращать аварийные ситуации. Родители под руководством воспитателей изготовили световозвращающие брелоки, обеспечивающие видимость детей в тёмное время суток.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области