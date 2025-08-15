Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Сотрудники НкАЗа дают вещам вторую жизнь

В экобокс для сбора одежды, расположенный в Учебно-информационном центре РУСАЛа, неравнодушные сотрудники НкАЗа уже почти год приносят вещи, которым можно подарить вторую жизнь.

В этот раз специалисты благотворительной организации АНО «Адресная помощь» забрали из экобокса 49 пакетов с одеждой общим весом 138 килограммов.

Напомним, что одежда принимается в любом количестве и состоянии, кроме: нижнего белья, носков, колготок, верхней одежды, обуви, игрушек, предметов быта, а также грязной и сильно пахнущей одежды.

Вещи в плохом состоянии отправятся на переработку, в хорошем - будут переданы социальным организациям. Вещи в отличном состоянии продаются в благотворительных магазинах «Чулан», а вырученные от продажи средства идут на благотворительные проекты и обслуживание организаций.

 Фото: ДСО и РОВ НкАЗа

kuzbassnews.ru
15/08/2025
