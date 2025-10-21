Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Сотрудники ОМОН «Рубеж» приняли участие в V Всероссийском конгрессе коллекционеров «Наследники Победы»

В Новокузнецке сотрудники ОМОН «Рубеж» приняли участие в V Всероссийском конгрессе коллекционеров «Наследники Победы», который проходил в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка». Мероприятие объединило участников со всей страны и включало насыщенную программу, посвящённую сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодёжи.

В течение нескольких дней на площадке конгресса работали консультационные центры для ветеранов и членов их семей, тематические выставки и мастер-классы. Гости могли принять участие в записи видеообращений с пожеланиями бойцам, находящимся на передовой, а также посетить интерактивные зоны, где демонстрировались технологии управления квадрокоптерами и элементы робототехники.

Сотрудники ОМОН «Рубеж» представили музейную экспозицию, рассказывающую об истории подразделения, насчитывающей более 30 лет. Особое внимание посетителей привлекла выставка, посвящённая тактической медицине, в ходе которой представители спецподразделения провели мастер-классы по оказанию первой помощи в полевых условиях.

Кроме того, гости конгресса смогли ознакомиться с работой инженерно-технического подразделения. Бойцы-взрывотехники продемонстрировали современные образцы специального оборудования и средств защиты, рассказали о специфике своей службы и предоставили возможность примерить взрывозащитный костюм.

На площадке конгресса также функционировал мобильный пункт агитации на службу в ОМОН «Рубеж». Любой желающий мог пройти экспресс-опрос и узнать, соответствует ли он требованиям, предъявляемым к кандидатам для прохождения службы в спецподразделении Росгвардии.

«Работа выставки имеет богатую историю, а история нашего подразделения тесно связана с историей южной столицы Кузбасса. Для нас важно, чтобы жители города и гости Новокузнецка могли ближе познакомиться с деятельностью подразделения, которое круглосуточно несёт службу, обеспечивая безопасность граждан, в том числе за пределами региона», - отметил командир новокузнецкого ОМОН «Рубеж» полковник Андрей К.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
21/10/2025
