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Сотрудники СОБР провели акцию «Каникулы с Росгвардией» для детей в Кузбассе

В Топкинском округе в лагере «Энергетик» сотрудники специального отряда быстрого реагирования войск правопорядка совместно с представителями Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН» организовали учебно-развлекательные мастер-классы для детей разного возраста.

Росгвардейцы привезли с собой снаряжение, которое используется сотрудниками спецподразделения в служебно-боевой деятельности. Более 40 ребятишек смогли не только расспросить гостей про трудности профессии, защиту граждан и разницу между снаряжением, но и примерить понравившиеся шлемы и бронежилеты, после чего сделать фотографию на память.

Вместе с инструкторами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН» дети научились оказывать доврачебную помощь при травмах, останавливать кровотечение, обрабатывать и перевязывать раны. Завершением мероприятия стал увлекательный мастер-класс по управлению дроном.

«Подобные мероприятия вызывают интерес у ребят, поэтому мы с большой охотой приходим к ним в гости. Патриотическое воспитание подрастающего поколения является важной для нас задачей», - отметил сотрудник СОБР с позывным «Север».

Всероссийский ведомственный проект «Каникулы с Росгвардией» направлен на патриотическое воспитание детей и молодёжи, популяризацию спорта и активного образа жизни. А также помогает школьникам определиться с выбором будущей профессии.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
17/07/2024
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