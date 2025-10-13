Специалисты Россельхознадзора рассказывают, на что обращать внимание при выборе яиц

В октябре, а именно, во вторую пятницу этого второго осеннего месяца, во многих странах мира отмечается довольно необычный праздник — Всемирный день яйца. Праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи…Ничего удивительного в этом нет. Ведь яйца — самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур, во многом благодаря тому, что их употребление может быть самым разнообразным.

История праздника такова: в 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия (англ. International Egg Commission) объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца, и многие страны, а особенно, производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.

Люди давно заметили, насколько яйца питательны. Одно варёное яйцо содержит внушительное количество селена и витаминов B2 и B12 и обеспечивает организм человека небольшим количеством почти всех необходимых питательных веществ. Несмотря на высокое содержание холестерина, яйца не обязательно негативно влияют на уровень холестерина в крови. Всё зависит от конкретного организма. Когда мы заходим в магазин и направляемся к полке с яйцами, зачастую нас поджидает большой выбор. Как же сделать правильный выбор среди белых, коричневых, больших

и маленьких яиц?

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выделили основные признаки, позволяющие выбрать столовое яйцо, которое будет безопасным для употребления в пищу.

Цвет скорлупы зависит от породы курицы, которая их несет. Белые яйца откладывают белые куры, а коричневые — рыжие и черные. Это всего лишь генетическая особенность, которая не влияет на питательные свойства яйца. Таким образом, не стоит ориентироваться на цвет скорлупы при выборе яиц, поскольку он не является индикатором их качества.

При выборе яйца в магазине важно обратить внимание не только на срок годности. Нужно также оценить размер яйца, проверить, чтобы скорлупа не была повреждена и на ней не было грязи.

В России выделяют пять категорий яиц в зависимости от размера. Высший сорт — свыше 75 г — на полках встречается редко, обычно в магазинах представлены яйца отборной категории, с массой от 65 до 74,9 г, яйца первой (55–64,9 г) и второй (45–54,9 г) категорий. Яйца третьей категории в магазины не поступают, так как используются как сырье для производства яичной продукции.

От состояния скорлупы напрямую зависит безопасность яйца при употреблении в пищу. Если на скорлупе есть повреждения или грязь, это значит, что под скорлупу, в питательную часть яйца, могли попасть вредные элементы. Кроме того, они быстро портятся. Обычно такие яйца не попадают в магазины, их незамедлительно направляют на производство яичной продукции при строгом соблюдении ветеринарно-санитарных правил.

Срок годности столового яйца составляет 25 суток. Испорченные яйца имеют характерный резкий запах, употреблять их в пищу строго противопоказано. Диетические яйца хранятся не более недели. В этом случае срок годности яйца наносится прямо на скорлупу.

Для снижения потребительских рисков специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора рекомендует гражданам приобретать куриное яйцо только в местах санкционированной торговли. Если вы хотите быть уверенными в качестве продукта, стоит рассмотреть возможность покупки яиц именно у проверенных производителей, которые могут гарантировать качество своей продукции.

Для того чтобы обезопасить себя от приобретения некачественной продукции граждане вправе проверить у продавца наличие документов, подтверждающих безопасность и качество продукции. К таким документам относятся ВСД (ветеринарные сопроводительные документы), из которых можно узнать информацию о территориальном и видовом происхождении, о ветеринарно-санитарном состоянии продукции и об эпизоотическом благополучии территорий их происхождения.

