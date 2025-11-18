Спецназ Росгвардии провел для кузбасской молодежи масштабную демонстрацию военной техники и вооружения

В областном центре военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» продемонстрировали студентам и школьникам возможности современной военной техники и оснащения, используемых при выполнении боевых задач. Масштабное мероприятие, приуроченное Дню призывника, смогли посетить студенты техникума пищевой промышленности, учащиеся школы №37, кадеты губернаторских кадетских школ-интернатов полиции и МЧС.

Военнослужащие боевого спецподразделения представили школьникам различные типы беспилотных летательных аппаратов, рассказали об их назначении и продемонстрировали возможности применения. Для участников была подготовлена демонстрация образцов военной бронетехники, а также новейшего стрелкового вооружения.

Кроме этого, военнослужащие провели мастер-класс по оказанию медицинской помощи в полевых условиях. Инструктор показал основы тактической медицины и правила наложения турникета при различных ранениях. Ребята смогли отработать навыки под наблюдением специалистов.

«Мы стараемся, чтобы молодые ребята увидели реальную сторону нашей службы. Сегодня они смогли потрогать, попробовать и понять, что собой представляет современная военная техника и вооружение, а также получить полезные навыки», – отметил один из военнослужащих спецподразделения.

Во время встречи учащимся рассказали о возможностях обучения в высших учебных заведениях Росгвардии. Молодежь узнала о направлениях подготовки, требованиях к абитуриентам, особенностях вступительных испытаний и дальнейших перспективах службы после окончания вузов войск правопорядка в Санкт-Петербурге, Перми, Саратове и Новосибирске. Военнослужащие подчеркнули, что такое образование сочетает прочную теоретическую подготовку с практическими навыками, необходимыми для будущей службы.

Завершилась экскурсия посещением музея отряда. Участники познакомились с историей кузбасского спецназа, боевым путем военнослужащих, именами героев подразделения «Кузбасс», а также увидели трофеи, привезенные из различных командировок. Музейная экспозиция стала логичным завершением встречи, позволив ребятам глубже понять традиции и преемственность отряда.

Фото: Росгвардия