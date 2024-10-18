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Студенты Тяжинского агропромышленного техникума посетили музей на колесах

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне первокурсники познакомились с мобильной музейной экспозицией «Прикосновение к Подвигу».
Заведующая Тяжинским историко-краеведческим музеем Татьяна Викторовна Макарова рассказала ребятам о жизни и подвиге Героя Кузбасса, участника Великой Отечественной войны Николая Ивановича Масалова.
Воин-кузбассовец, освобождая родную землю от немецко-фашистских захватчиков, дошел до Берлина. Здесь во время уличных боев он, рискуя жизнью спас из-под вражеского огня немецкую девочку. Этот героический поступок вдохновил советского скульптора Евгения Викторовича Вучетича на создание величественного монумента «Воин-освободитель», установленного в берлинском Трептов-парке в 1949 году.
В музее на колесах студенты-первокурсники увидели личные вещи, документы, письма и награды, принадлежавшие легендарному воину-земляку. Экскурсия состоялась в рамках федеральной программы «Пушкинская карта».
Фото: Тяжинский агропромышленный техникум

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kuzbassnews.ru
18/10/2024
Культура
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Тяжин
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