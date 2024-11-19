Топкинские росгвардейцы задержали разыскиваемого похитителя ноутбука

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в задержании предполагаемого похитителя чужого имущества из коммерческой организации.

В вечернее время сотрудники Росгвардии прибыли на автозаправочную станцию на улице Горной. На месте работница указала на мужчину, которого узнала по ориентировке. Для выяснения подробностей 48-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения был задержан.

По предварительным данным, в одном из автосервисов мужчина воспользовался удобным моментом, похитил чужой ноутбук и скрылся. Владелец имущества обратился в полицию, которая установила личность подозреваемого и передала его приметы в торговые точки. Когда мужчина зашел на автозаправочную станцию, работница узнала его и вызвала наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия