В территориальном управлении Росгвардии провели занятие по безопасности дорожного движения

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу состоялось профилактическое занятие для личного состава, посвященное соблюдению правил дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

В ходе встречи представитель Госавтоинспекции напомнил росгвардейцам о требованиях Правил дорожного движения, ответственности водителей за их нарушение и необходимости внимательно оценивать дорожную обстановку. Особое внимание было уделено соблюдению скоростного режима, правилам проезда перекрестков, использованию ремней безопасности.

Участники также обсудили причины наиболее распространенных дорожно-транспортных происшествий, типичные ошибки водителей и меры, позволяющие избежать аварийных ситуаций. Отдельно было отмечено, что дисциплинированность за рулем и ответственное отношение к безопасности помогают сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

Подобные профилактические мероприятия направлены на повышение правовой грамотности личного состава, формирование культуры безопасного вождения и предупреждение происшествий на дорогах.

Фото: Росгвардия