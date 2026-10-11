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В территориальном управлении Росгвардии провели занятие по безопасности дорожного движения

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу состоялось профилактическое занятие для личного состава, посвященное соблюдению правил дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

В ходе встречи представитель Госавтоинспекции напомнил росгвардейцам о требованиях Правил дорожного движения, ответственности водителей за их нарушение и необходимости внимательно оценивать дорожную обстановку. Особое внимание было уделено соблюдению скоростного режима, правилам проезда перекрестков, использованию ремней безопасности.

Участники также обсудили причины наиболее распространенных дорожно-транспортных происшествий, типичные ошибки водителей и меры, позволяющие избежать аварийных ситуаций. Отдельно было отмечено, что дисциплинированность за рулем и ответственное отношение к безопасности помогают сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

Подобные профилактические мероприятия направлены на повышение правовой грамотности личного состава, формирование культуры безопасного вождения и предупреждение происшествий на дорогах.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
11/10/2026
Общество
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