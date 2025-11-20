Транспортная полиция и «полицейский класс» Белово отметили годовщину совместной работы

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово и член общественного совета Алена Брежнева провели круглый стол, на котором обсудили перспективы выпускников, завершающих в следующем году обучение в школе.

Год назад, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, в средней общеобразовательной школе №11 города Белово состоялось открытие «полицейского» класса.

Цель проекта - правовое просвещение школьников, привитие профессионального интереса к полицейской службе, нравственное и физическое воспитание, формирование традиционных ценностей.

На занятиях 14 ребят знакомились со спецификой подразделений транспортной полиции, с различными отраслями права, узнали о работе оперативников уголовного розыска, следователей, сотрудников других подразделений ЛО МВД России на станции Белово.

В ходе круглого стола специалист по воспитательной работе Оксана Захваткина подробно рассказала одиннадцатиклассникам о программах обучения в ведомственных вузах МВД России и порядке приема на службу. Своим опытом поделилась и следователь Юлия Кононенко, выпускница Барнаульского юридического института МВД России.

В рамках учебной программы старший эксперт Иван Сафрошкин не только раскрыл будущим выпускникам тонкости своей профессии, но и наглядно продемонстрировал процесс снятия следов с различных поверхностей и методы дактилоскопии.

Участники получили возможность самостоятельно обнаружить отпечатки пальцев на предоставленных предметах, а также узнали о специальности «судебная экспертиза» и возможностях ее получения в вузах МВД России. И

нспекторы по делам несовершеннолетних Ксения Мочалова и Виталий Пажитнов напомнили ребятам о правилах поведения на объектах транспорта, в интернете, остановившись на установленной законом ответственности за участие в экстремистской деятельности, поиск и распространение запрещенного контента.

Фото ЛО МВД на транспорте