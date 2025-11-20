Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Транспортная полиция и «полицейский класс» Белово отметили годовщину совместной работы

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово и член общественного совета Алена Брежнева провели круглый стол, на котором обсудили перспективы выпускников, завершающих в следующем году обучение в школе.

Год назад, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, в средней общеобразовательной школе №11 города Белово состоялось открытие «полицейского» класса.

Цель проекта - правовое просвещение школьников, привитие профессионального интереса к полицейской службе, нравственное и физическое воспитание, формирование традиционных ценностей.

На занятиях 14 ребят знакомились со спецификой подразделений транспортной полиции, с различными отраслями права, узнали о работе оперативников уголовного розыска, следователей, сотрудников других подразделений ЛО МВД России на станции Белово.

В ходе круглого стола специалист по воспитательной работе Оксана Захваткина подробно рассказала одиннадцатиклассникам о программах обучения в ведомственных вузах МВД России и порядке приема на службу. Своим опытом поделилась и следователь Юлия Кононенко, выпускница Барнаульского юридического института МВД России.

В рамках учебной программы старший эксперт Иван Сафрошкин не только раскрыл будущим выпускникам тонкости своей профессии, но и наглядно продемонстрировал процесс снятия следов с различных поверхностей и методы дактилоскопии.

Участники получили возможность самостоятельно обнаружить отпечатки пальцев на предоставленных предметах, а также узнали о специальности «судебная экспертиза» и возможностях ее получения в вузах МВД России. И

нспекторы по делам несовершеннолетних Ксения Мочалова и Виталий Пажитнов напомнили ребятам о правилах поведения на объектах транспорта, в интернете, остановившись на установленной законом ответственности за участие в экстремистской деятельности, поиск и распространение запрещенного контента.

Фото ЛО МВД на транспорте

Образование
Общество
Белово
kuzbassnews.ru
20/11/2025
Образование
Общество
Белово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus