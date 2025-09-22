Транспортные полицейские Кузбасского ЛУ МВД России присоединились к акции «Уступи дорогу поездам»



В рамках профилактического месячника «Уступи дорогу поездам» инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России совместно со специалистом по охране труда Кемеровской дистанции пути провели ряд бесед в учебных заведениях Кемеровской области. В акции приняло участие более 300 учащихся. ️Цель мероприятия – формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также в профилактика и предотвращение транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в зоне движения поездов. Стражи порядка напомнили детям о том, что игры и проступки на железнодорожных путях, такие как переход в неположенных местах, хулиганство и необдуманные действия, могут привести к серьёзным травмам и даже гибели. Кроме того, ребятам объяснили, что любое вмешательство в работу железнодорожного транспорта незаконно и может повлечь за собой уголовную и административную ответственность. В завершение мероприятия транспортные полицейские пожелали ученикам успехов в новом учебном году и вручили памятки с правилами поведения на объектах транспортной инфраструктуры. Фото: Кузбасского ЛУ МВД России