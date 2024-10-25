Транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Береги жизнь!» для юных спортсменов из города Киселевска

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы города Киселевска приняли участие в акции «Береги жизнь!», нацеленной на повышение безопасности детей и подростков, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры.

Инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Белово напомнили юным спортсменам о правилах поведения на железной дороге, рассказали о формах и способах вовлечения молодежи в противоправную деятельность, предупредили об ответственности, установленной за административные правонарушения и преступления.

Отдельной темой стала цифровая гигиена – комплекс мер, обеспечивающих безопасность и сохранение здоровья в интернет-пространстве.

Участвующие во встрече команды баскетболистов и волейболистов подтвердили приверженность здоровому, безопасному образу жизни и в спортивной эстафете. Чувство товарищества, воля к победе и стремление совершенствоваться тоже помогают человеку гармонично развиваться, расставлять правильные жизненные ориентиры и определять цели.

Фото: ЛО МВД РФ на транспорте