Требования к обращению побочных продуктов животноводства осветила представитель Россельхознадзора в рамках выставки «АгроКузбасс»

24 и 25 октября 2024 года на территории выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка» (г. Новокузнецк) состоялась международная специализированная агропромышленная выставка «АГРОКузбасс». В мероприятии, организованном при поддержке Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и других уполномоченных профильных органов власти, приняло участие и Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Вместе с сельхозпроизводителями региона, производителями и поставщиками сельскохозяйственной техники и оборудования, специалистами пищевой и перерабатывающей промышленности, представителями науки и отраслевого сообщества представители ведомства оценили все разнообразие сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Кемеровской области. Одними из важных событий, наполнивших архитектуру мероприятия, стали круглые столы, семинары и совещания, предусмотренные деловой программой.

Так, заместитель начальника отдела Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Бисембаева выступила с докладом «Побочные продукты животноводства» при обсуждении актуальных проблемных вопросов обращения с побочными продуктами животноводства и путей их решения.

Представитель ведомства акцентировала внимание слушателей на требования, вступившие в силу с принятием Закона 248-ФЗ от 14.07.2022 года. А именно, о введении понятия «побочные продукты животноводства», к которым относятся вещества, образуемые при содержании сельскохозяйственных животных, включая навоз, помет, подстилку. Спикер отметила, что законом установлены требования к обращению с побочными продуктами животноводства, то есть к хранению, обработке и переработке навоза и помета, транспортировке, использованию и реализации, а также к подаче уведомлений об отнесении данных категорий к побочным продуктам животноводства. В этой связи, представитель Россельхознадзора напомнила, что на предстоящий 2025 год уведомление об отнесении навоза, помета, подстилки, стоков к побочным продуктам животноводства необходимо подать до 31 декабря 2024 года.

В завершение круглого стола участники приняли во внимание актуальность вопросов, связанных с побочными продуктами животноводства.