Управлением проведена консультация по требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»

В апреле Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведена беседа-консультация с юридическим лицом, осуществляющим импорт зерна в Кемеровскую область по вопросам требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011.

Обществу были разъяснены основные требования приложения 1 «Отличительные признаки зерен зерновых, зернобобовых и масличных культур, применяемые при идентификации», статьи 7 «Подтверждение соответствия» Технического регламента таможенного союза «О безопасности зерна».

На все интересующие вопросы были даны ответы.

Управление обращает внимание хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по производству, хранению, реализации зерна и продуктов его переработки, что зерно, поставляемое на кормовые и пищевые цели, выпускаемое в обращение при условии, что оно прошло необходимые процедуры оценки соответствия, установленные Техническим регламентом и каждая партия поставляемого зерна при его выпуске в обращение сопровождается товаросопроводительными документами, которые содержат информацию о декларации о соответствии партии зерна, обеспечивающих безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств.

Управление напоминает хозяйствующим субъектам, осуществляющих деятельность по экспорту, импорту зерна (в том числе хранение), о необходимости соблюдения обязательных требований к хранению зерна, выпускаемому в обращение на территории Таможенного союза и используемого для пищевых и кормовых целей.

Обращаем внимание хозяйствующих субъектов, что только соблюдение обязательных требований к хранению зерна и проведение исследований на все показатели (в том числе на качество и безопасность) увеличивает вероятность использования качественного зерна на кормовые и пищевые цели.

За консультацией и подробной информацией можно обращаться в Управление по адресам: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 100, стр. 1, тел. (3902) 24-44-85; 650051, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б, тел. (3842) 34-99-15; 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, 2А, тел. (39422) 5-64-02.