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Урок города «Законодательные органы власти: федерация и регион»

Вся наша жизнь основывается на определенном порядке: граждане работают, учатся и ходят в театры, придерживаясь определенных правил и законов. Закон регулирует отношения между людьми, помогает совершать одобряемые действия, избегать того, что общество не признает и осуждает. Все эти процессы регулируются законодательными органами власти.

На уроке учащиеся узнают содержание понятия "Закон", историю развития парламентаризма в России, устройство, порядок и назначение органов законодательной власти. Особое внимание будет уделено порядку взаимодействия федеральных и региональных органов законодательной власти, возможностям влияния граждан на законотворчество. В завершении мероприятия с учениками будет проведена небольшая викторина на закрепление полученных знаний. После урока возможен просмотр тематического фильма из областного фонда ГАУК «Кузбасскино».

Посещение мероприятия рассчитано на расширение кругозора и правильное формирование гражданской позиции у учащихся.

Для организованных групп школьников и студентов города дата и время проведения обговариваются индивидуально. Приобретение билетов доступно по программе «Пушкинская карта».

Обязательная предварительная запись по телефону: 36-43-69.

 

Фото: Кузбасскино

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kuzbassnews.ru
07/10/2024
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