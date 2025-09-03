На киноуроке ребята познакомятся с творчеством великих русских деятелей искусства, чьи судьбы неразрывно связаны с землями Новороссии. Они узнают, как писатель Антон Чехов черпал здесь вдохновение для своих произведений, познакомятся с работами художником Архипом Куинджи, родившегося в Мариуполе и воспевавшем в своих полотнах красоту родного края, и услышат гениальную музыку композитора Сергея Прокофьева, чьё детство прошло в Донецкой области. Творчество этих мастеров является общим достоянием русской культуры и демонстрирует глубокое историческое единство наших народов.

Киноурок приурочен к приближающейся годовщине, Дню воссоединения новых регионов с Российской Федерацией. Его содержание полностью соответствует задачам государственной политики по сохранению духовно-нравственных ценностей молодого поколения, формированию у него суверенного мировоззрения и гражданской позиции, основанных на исторической правде.

Приобретение билетов возможно по программе «Пушкинская карта».

Обязательна предварительная запись по телефону: 36-43-69.

Фото: Кузбасскино