Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Урок патриотизма "Вновь в единстве с Россией"

На киноуроке ребята познакомятся с творчеством великих русских деятелей искусства, чьи судьбы неразрывно связаны с землями Новороссии. Они узнают, как писатель Антон Чехов черпал здесь вдохновение для своих произведений, познакомятся с работами художником Архипом Куинджи, родившегося в Мариуполе и воспевавшем в своих полотнах красоту родного края, и услышат гениальную музыку композитора Сергея Прокофьева, чьё детство прошло в Донецкой области. Творчество этих мастеров является общим достоянием русской культуры и демонстрирует глубокое историческое единство наших народов.

Киноурок приурочен к приближающейся годовщине, Дню воссоединения новых регионов с Российской Федерацией. Его содержание полностью соответствует задачам государственной политики по сохранению духовно-нравственных ценностей молодого поколения, формированию у него суверенного мировоззрения и гражданской позиции, основанных на исторической правде.

Приобретение билетов возможно по программе «Пушкинская карта».

Обязательна предварительная запись по телефону: 36-43-69.

 

Фото: Кузбасскино

Культура
kuzbassnews.ru
03/09/2025
Культура
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus