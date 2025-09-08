В 2025 году Отделение СФР по Кузбассу компенсировало половину стоимости полиса ОСАГО более 350 жителям региона

Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу компенсирует гражданам с инвалидностью 50% стоимости полиса ОСАГО. Выплата предоставляется на одно транспортное средство в течение календарного года. С начала 2025 года такую компенсацию получил 351 житель области на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Право на компенсацию половины стоимости полиса ОСАГО имеют граждане с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации и абилитации (ИПРА). В страховке должен быть указан сам гражданин с инвалидностью или его законный представитель - всего не более трех водителей. Страхователем по договору ОСАГО должен быть также сам гражданин с инвалидностью или его представитель.

Региональное Отделение СФР возмещает затраты в проактивном режиме на основании сведений из Федерального реестра инвалидов и Единой государственной информационной системы социального обеспечения. После оформления компенсации и перечисления средств получателю направляется уведомление о произведенной выплате.

Если такие сведения в базах отсутствуют, для получения компенсации лицу с инвалидностью или его представителю нужно подать соответствующее заявление. Это можно сделать в течение всего времени действия полиса в личном кабинете на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области или в МФЦ. К заявлению нужно приложить полис ОСАГО и индивидуальную программу реабилитации.

Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней. В такой же срок Отделение Соцфонда по Кузбассу перечисляет средства заявителю.

Если у вас есть вопросы, вы можете получить консультацию у специалистов единого контакт-центра по номеру 8-800-100-00-01.

Отделение СФР по Кемеровской области в социальных сетях:

«ВКонтакте» https://vk.com/sfr.kemerovskayaoblast

«Одноклассники» https://ok.ru/sfr.kemerovskayaoblast

«Телеграм» https://t.me/sfr_kemobl

Изображение от pch.vector на Freepik