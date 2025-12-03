Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В 2025 году в Кузбассе построили 280 км газопровода

В Кузбассе продолжается реализация программы социальной газификации (догазификации). Программа реализуется в 25 населенных пунктах, в которых расположены сети газораспределения. В ее рамках газопроводы бесплатно доводятся до границ земельных участков кузбассовцев, подавших заявку.

«Всего в этом году мы построили 280 км газопровода, тем самым создали возможность для подключения 8 тысяч домов. Каждый новый километр — чистый воздух в городах, возможность для людей жить в тепле и комфорте», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

На данный момент газораспределительными организациями заключено более 19 тысяч договоров с гражданами на технологическое подключение частных домовладений к сетям газораспределения. Всего в регионе есть техническая возможность для подключения 24 тысяч домов.

 

