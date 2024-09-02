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В Белове транспортные полицейские поздравили с началом учебного года воспитанников социально-реабилитационного центра «Теплый Дом»

Сотрудники ЛО МВД России на станции Белово совместно с членами общественного совета приняли участие в ежегодной благотворительной акции «Помоги пойти учиться», встретившись с воспитанниками социально-реабилитационного центра «Теплый Дом».

Стражи порядка поздравили подшефных ребят с началом нового учебного года и подарили детям школьные принадлежности, а также пожелали им хороших оценок в учебном году!

Также транспортные полицейские напомнили школьникам о безопасном поведении на объектах железнодорожного транспорта.

В завершении мероприятия со словами благодарности к сотрудникам линейного отдела обратилась директор «Теплого дома», член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Александра Петрова: «Уже на протяжении 16 лет сотрудники линейного отдела проводят подобные встречи, оказывают всестороннюю помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, что является дополнительным фактором скорейшей социальной реабилитации детей. У воспитанников мероприятия вызывают массу ярких, незабываемых эмоций».

   Фото: ЛО МВД России на станции Белово

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
02/09/2024
Общество
Белово
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