В Белове транспортные полицейские поздравили с началом учебного года воспитанников социально-реабилитационного центра «Теплый Дом»
Сотрудники ЛО МВД России на станции Белово совместно с членами общественного совета приняли участие в ежегодной благотворительной акции «Помоги пойти учиться», встретившись с воспитанниками социально-реабилитационного центра «Теплый Дом».
Стражи порядка поздравили подшефных ребят с началом нового учебного года и подарили детям школьные принадлежности, а также пожелали им хороших оценок в учебном году!
Также транспортные полицейские напомнили школьникам о безопасном поведении на объектах железнодорожного транспорта.
В завершении мероприятия со словами благодарности к сотрудникам линейного отдела обратилась директор «Теплого дома», член общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Александра Петрова: «Уже на протяжении 16 лет сотрудники линейного отдела проводят подобные встречи, оказывают всестороннюю помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, что является дополнительным фактором скорейшей социальной реабилитации детей. У воспитанников мероприятия вызывают массу ярких, незабываемых эмоций».
Фото: ЛО МВД России на станции Белово