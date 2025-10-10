В Чебулинском районе Кузбасса Россельхознадзор обязал арендатора устранить зарастание более 82 га сельхозугодий

Зарастание земельного участка площадью 82,9 га было выявлено инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора 3 октября 2025 года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) на землях сельскохозяйственного назначения в границах Чебулинского района Кемеровской области – Кузбасса.

По результатам мероприятия инспектор ведомства установил зарастание сорной травянистой (костер безостый, пырей ползучий, осот, одуванчик и др.) и древесной растительностью (осины, березы) высотой от 1 до 3 м.

На земельном участке отсутствуют признаки улучшения или поддержания плодородия земель, признаки посевов сельскохозяйственных культур, обработки почвы, проведения агротехнических, агрохимических и фитосанитарных мероприятий по борьбе с сорной и древесной растительностью (вспашка, культивация, боронование, дискование и другие виды обработки). При этом на земельном участке не выполняются мероприятия по предупреждению и пресечению зарастания сорной травянистой и древесной растительностью.

Таким образом, какая либо деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

В связи с этим, 3 октября 2025 года в адрес арендатора участка ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной и древесной растительности, а также по вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду; обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, составленным в соответствии с частью четвертой статьи 15 настоящего Федерального закона; соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.