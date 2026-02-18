В рамках рабочей поездки в Кемеровскую область – Кузбасс заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев провел рабочие встречи с губернатором региона Ильей Середюком, главным федеральным инспектором Игорем Колесниковым, руководством региональных подразделений ФСБ, МВД, СК и МЧС России Алексеем Лопатиным, Геннадием Корниенко, Павлом Курочкиным и Романом Бобровниковым, уполномоченными по правам человека и ребенка Василием Борисовым и Валентиной Богатенко.

С руководством региона предметно обсудили вопросы защиты прав работников угледобывающей промышленности, обеспечения учреждений здравоохранения специалистами и современным медицинским оборудованием, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, принимаемые меры по поддержке участников специальной военной операции.

В ходе общения с представителями правоохранительного блока были рассмотрены вопросы качества расследования уголовных дел, эффективности деятельности оперативных служб по выявлению и пресечению преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, незаконного оборота наркотиков, экстремистской и террористической направленности.

Помимо этого, в ходе рабочих встреч были обсуждены и иные актуальные вопросы. В их числе – профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних, социальная поддержки многодетных семей, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и лекарствами, реализация в регионе программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и многие другие.

